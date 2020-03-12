口罩實名制2.0今天上午9點上路，但剛上路就面臨大當機，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，截至下午2點已有八千多人次預約成功，對於不順暢的系統已持續調整中，呼籲民眾不要心急，有一周的時間供大家登記預購，不需要擠在同一天搶購。

(中時 )