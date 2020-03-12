口罩實名制2.0大當機 陳時中：有8千人次預約成功 15:232020/03/12 中時 陳人齊 、影音、 楊馨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 口罩實名制2.0上路！家庭合購口罩運費無法分攤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 口罩實名制2.0今天上午9點上路，但剛上路就面臨大當機，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，截至下午2點已有八千多人次預約成功，對於不順暢的系統已持續調整中，呼籲民眾不要心急，有一周的時間供大家登記預購，不需要擠在同一天搶購。 (中時 ) #大當機 #陳時中 #預約 #上路 #口罩2.0 也許您會感興趣 推薦閱讀 陳超明救陳時中「口罩老人做」 許常德直白嗆：暴露台人低能 09:442020/03/09 娛樂 陳時中：原料藥問題 政府盡力協助 11:262020/03/09 政治 口罩實名制2.0 陳時中：仿報稅模式申購 13:432020/03/09 生活 陳時中證實包機已起飛 兩架抵台時間有一定間隔 14:202020/03/10 生活 一口氣接400餘名武漢台商 陳時中：檢疫量能擴張了 14:182020/03/10 生活 湖北包機檢疫結果 陳時中：11日公布 15:322020/03/10 生活 瘋口罩預購APP大當機 健保署回應了 16:452020/03/10 生活 不停追問感染源在哪 陳時中：大家是福爾摩斯？ 17:382020/03/10 生活 陳時中太操勞有無「備位指揮官」 蘇貞昌：我有想但不太敢講 20:402020/03/10 政治 陳時中守護台人身影曝光 網友瞬間飆淚 15:242020/03/11 政治 生活熱門新聞 義大利零號病人是誰？不是陸客是他 - 生活 直播》首起院內感染獲控制！ 指揮中心：除確診9人、397人採檢皆陰性 - 生活 武漢包機18人拒檢真相 家屬：是不能上機 - 生活 張益贍臉書PO照 蔡宜芳親密留言曝光 - 生活 預測新冠肺炎疫情 沈富雄點名這3人全錯了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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