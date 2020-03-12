過去曾經提過MLB春訓熱身賽反押拚高賠的論點，歷年來也常見球迷心理印象中的弱隊在這段期間打得嚇嚇叫！本季迄今亦不例外，這禮拜就從數據觀點來看看例行賽開打前有什麼潛力股可以選擇，並針對他們後續的賽程進行推薦。

美國職棒熱身賽分為仙人掌聯盟與葡萄柚聯盟，翻開戰績表可能會讓球迷大吃一驚：你可以發現馬林魚、教士、遊騎兵、白襪這些球隊分別排在所分配聯盟的前五席當中；反觀去年世界大賽組合的太空人、國民卻身處後段班，無怪乎春訓期間「反押」才是王道。

探究這種現象的原因，強隊陣容穩定，一線好手懂得自我調整到開季進入狀況，因此教練在熱身賽期間的調度，多半讓他們短暫上場抓個手感就好，甚至提早下來休息避免受傷。其他選手反倒佔比較多上場時間，主要出賽陣容不同，當然會影響一般球迷心中預判的可能賽果。而弱隊則因選手更為積極想站穩開季名單，打起來更拚，贏面自然變大。

從目前的團隊數據看今年的狀況：馬林魚戰績10勝5敗暫列葡萄柚聯盟第二，前五其他球隊：費城人、洋基、光芒、雙城都是被看好有機會爭搶季後賽門票的強者；馬林魚今年春訓，投手群表現精彩，全體共同繳出3.49的自責分率，在30隊中排名第四，這也難怪春訓期間的演出令不少專家跌破眼鏡。

仙人掌聯盟的前五名就更讓人咋舌了…一、二、四名分別為教士、遊騎兵、白襪，這些隊伍例行賽在各自分區都和同區強權有段差距，不過熱身賽期間靠著打擊的發揮拿出不賴表現。遊騎兵團隊打擊率0.285全聯盟第一、團隊全壘打數27支僅次於老虎為聯盟第二，很明顯是延續他們靠攻擊炸裂贏球的隊風；至於教士的進攻型態則偏向小球團隊戰：用減少三振、儘量選保送、上壘後盜壘(三項數據都在聯盟前1/3)來爭取勝利。

MLB熱身賽潛力股

球迷一定會問：那接下來怎麼投注好呢？很簡單！就跟著目前趨勢走，預料這些球隊後續表現應能維持，特別注意他們的客場出賽！因為熱身賽期間運彩不讓分盤口多半仍是主隊較低。本週五起馬林魚、遊騎兵、教士剛好都有客場賽程，達人幫大家整理在下表當中，快將他們串起來搶高賠，順便印證這樣的理論是否正確囉！

(中時電子報)