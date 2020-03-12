面對5G時代來臨，智慧物聯網應用可望為各行各業擴大採用，台灣之星看準物聯網做為智慧應用的根基，自2017年正式啟用物聯網服務，以「最務實的物聯網傳輸夥伴」為定位，積極擴展合作範疇，截至2019年，應用遍及24大領域，物聯網營收年成長84%、總門號數年增121%，邁入2020年，台灣之星憑藉物聯網傳輸服務優異的「連線成功率」與「可靠度」，今(12)日宣布再度迎來標案業務，繼2018年後，又一次與斯其大科技共同合作，並肩投入2019年12月由斯其大科技取得的台電部分「80萬戶低壓智慧型電表建置採購案」傳輸建置，合作規模較前次再擴大，2020年新增門號數預計較去年成長3.6倍，有望因此提升台灣之星物聯網業績動能。

環保節能是全球趨勢，為促進低碳能源轉型，行政院也力推導入智慧電表；有別於傳統電表，用戶與供電方的資料可雙向溝通，經由數據監控達到能源最適使用效率。截至去年全台已完成安裝37.5萬具，且最快今年上半年，用戶便可透過網站或APP隨時查看用電資訊，進行自主電能管理，每月平均能節省5~15%電費支出。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，台灣之星相信「傳輸」是物聯網服務的關鍵，自服務推出以來便持續精進網路建設，並免費提供符合電信資安等級的「連網管理平台」，以平台為基礎結合領域專家組成專業團隊，全面考量傳輸技術、連網管理到大數據整合分析，幫助客戶實現自主管理、提升營運效率，2018年起與斯其大科技展開台電智慧電表業務合作，顯示無論在網路品質、涵蓋範圍或穩定性都已達到了政府標案等級；同時，台灣之星也在「機密性」、「完整性」、「可靠性」與「安全性」方面予以強化，成立24小時網路維運應變中心並建構「全網連線穩定，南北相互備援」災難應變計劃，提供完整系統備援與系統救援，她更進一步表示，台灣之星手握5G關鍵3.5GHz頻段40MH頻寬，未來除將提供目前來自24大應用領域的企業客戶更優質的傳輸服務外，也將持續攜手多元產業夥伴以推動5G物聯網生態系繁茂茁壯。

斯其大科技董事長暨總經理吳端煇表示，智慧電表產業處於快速成長的階段，除擁有龐大商機外，更是解決限電問題快又安全的方案。此次台電標案，斯其大科技經多方評估網路品質、服務團隊與資費彈性後，再度攜手台灣之星布建物聯網網路傳輸，期盼未來還有更多合作機會，一同投入台灣智慧領域發展。

(時報資訊)