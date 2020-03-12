儘管全球新冠肺炎疫情持續延燒，但大陸在疫情受控後各地加速復工腳步，TPCA預估，今年第1季台商PCB兩岸海內外產值為新台幣1312億元，上半年被疫情影響而遞延出貨的訂單將會遞延至下半年，下半年有機會呈現旺季更旺的狀況，預估2020年整體產值可達新台幣6811億元。

原本市場預期，今年PCB產業將受惠於5G基礎建設與終端的帶動周邊消費電子需求而大幅成長，未料新冠肺炎疫情自農曆年前自大陸地區大爆發，造成大陸地區延後復工，打亂全球電子產業生產節奏，相較於全球疫情持續蔓延，大陸各區域因疫情受控復工率逐步提高，不過，業界在開工後仍須克服不同程度的問題，如：物流及人流的管制，導致防疫物資、原料與成品運送都難以掌握交期，人員返廠比率及自主管理期，造成短期低稼動率營運壓力，儘管部分廠商因年初訂單滿載，春節期間採不停工加班生產者，復工率相對較佳，但仍受物流不順問題影響既定排程。

TPCA表示，新冠肺炎(COVID-19)目前已確定將對全球經濟衰退造成影響，國際市調機構紛紛下調全球終端產品需求，原來樂觀5G與各項電子終端產品需求動能將延後發生，未來幾個月有幾個面向可以留意，包括：供給面部分，電子產業鏈上下游供貨狀況的復原速度，需求面則要觀察全球終端產品消費動能降低何時回溫；就目前疫情的發展情況來看，多數認為將會於第2季完全結束，主要的衝擊亦集中於第1季。

在此情境下，由於2月稼動率下降，且終端需求減少，TPCA保守預估，今年第1季台商PCB兩岸海內外產值為新台幣1312億元，而上半年被疫情影響而遞延出貨的訂單將會遞延至下半年，下半年有機會呈現旺季更旺的狀況，2020年預估整體產值可達新台幣6811億元。

值得注意的是，去年至今的美中貿易戰讓電子組裝與PCB產業有了重新布局的思考，不過根據統計，2019年台商兩岸產值生產比重，大陸地區生產比重達約63.4%，相較主要競爭對手日本及韓國已分散在東南亞各國布局，台灣廠商海外布局的分散程度較低，在大陸生產比重僅次於陸資廠商，也導致面對疫情衝擊的應變上更加捉襟見肘；此次新冠肺炎疫情將讓產業加速分散風險的策略，短期可以看到廠商將重新檢視現有海內外產能配置、原物料供應來源的彈性，長遠則將加速產業升級與分散布局，避免雞蛋放在同一的籃子的布局調整、強化智慧製造體質，以避免大環境突如其來的變數，打亂企業成長的腳步。

(時報資訊)