桃園9旬劉姓老翁12日上午獨自出門看診，疑似體力不支，一個人癱坐在人行道上，屋漏偏逢連夜雨，一場突如其來的大雨，淋濕老翁全身，令其不知所措，所幸員警巡邏經過，見狀上前關切，及時伸援，才讓老翁平安返家。

平鎮警分局龍岡派出所所長鄭榮捷表示，家住平鎮龍岡地區的劉姓9旬老翁，因身體不是前往診所就醫，看完醫生後準備徒步返家，卻疑似因體力不支癱坐在人行道的圍牆邊稍作休息，不料突如其來的大雨，讓沒帶傘的老翁不知所措，又因體力不支，舉步維艱，只好在原地任憑雨水沖刷。

所幸龍岡派出所巡佐楊恩貴、警員馬雲九及張嶧祖巡邏經過，見老翁臉色發白，恐有失溫危險，上前關切，但老翁略有失智，面對員警的詢問，語焉不詳，詞不達意，只好先將老翁載回派出所並遞上熱飲讓老翁暖身。

帶老翁狀況穩定後，員警利用人臉面試系統，順利查出老翁的相關資料，並利用巡邏車將老翁送返家，到老翁家後卻發現家中沒人，員警因擔心老翁獨自在家安全堪慮，便暖心陪同，直至老翁兒子返家才放心離去。老翁兒子表示，所幸有警方的協助與陪伴，父親才能平安返家，對警方的協助感謝再三。

(中時 )