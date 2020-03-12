「台灣旺好運平台」今日召開記者會，宣布由該平台承辦的「海峽兩岸百廟眾聖護蒼生」祈福法會活動起跑，在百尊媽祖見證下，透過視訊與對岸攜手宣示活動起跑，主辦方期盼藉由媽祖的慈悲為懷，能為兩岸疫情消災解厄亦為兩岸人民安撫心靈。記者會現場亦安排仍滯留在武漢的台商現場連線，分享此次抗疫心路歷程。

「海峽兩岸百廟眾聖護蒼生」祈福法會活動，由寰宇媽祖文化國際交流協會主辦，旺好運平台承辦，獲得逾156間宮廟響應參與，台灣方面包括北港朝天宮、松山慈惠堂、苗栗白沙屯拱天宮、板橋慈惠宮等，大陸方面獲得廣西桂林榕津街天后宮支持，法會將於3月30日到4月5日在台北市忠孝東路六段39號前廣場舉辦，由於疫情不宜群聚，因此呼籲屆時民眾在家上網看直播即可，不用到現場。

今日記者會現場還為新冠肺炎疫情默禱一分鐘，祈求眾神護佑，遠離疫情威脅。連線未搭上包機仍受困武漢台商時，他們表示物資還算充足，醫院治療率高，現在還有約一千位台商滯留當地，他的母親有慢性病，但因為已取得相關藥物，因此他們就把搭上包機的機會留給其他更需要的人。

活動也將和網路直播平台合作，將有數名直播主在法會重點時段，藉視訊和粉絲一起祈福。

(中時 )