若有需要擬擴大採檢 陳時中：外國人自費 15:292020/03/12 中時 林周義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 確診罹新冠肺炎的澳洲音樂家布萊特狄恩（Brett Dean），發長文說明染病過程，都沒有明確症狀。他稱來台期間都有戴口罩，但此說法被打臉。(圖/翻攝自intermusica網站) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澳洲音樂家日前來台演出，於境外確診新冠肺炎。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，未來希望加強自主健康管理強度，量體溫確實通報，有症狀就要回報，目前正建立系統，提供自主健康管理者回報，出境時還需要再報一次，中間任何一端違反規定就會予以重罰。若有需要，將啟動擴大採檢，外國人入境台灣的採檢，將採自費方式。 武漢專機361人一採 280陰性81人檢驗中 陳時中表示，沒症狀採檢，會有病毒量太低會被忽略掉的疑慮，要審慎考慮。 (中時 ) #採檢 #擴大 #外國人 #自費 #自主健康管理 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #NCP #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 新冠非典型症狀加強採檢 04:102020/03/08 生活新聞 新增2確診 案34家人中鏢 首見荷蘭移入病例 13:512020/03/10 生活 隔離衣恐撐不過1個月 安泰醫院啟用獨立採檢室 17:052020/03/10 生活 院內感染再擴大 台灣新增2確診 04:092020/03/11 焦點新聞 東港安泰醫院 設獨立採檢室 04:102020/03/11 地方新聞 警示國家及地區增至36處 比利時、荷蘭、英國返台需自主健康管理 10:182020/03/11 生活 武漢包機361人分住3檢疫所 趕明天完成第一次採檢 16:542020/03/11 生活 361人住3檢疫所 報告最快今出爐 04:102020/03/12 生活新聞 國寶廖瓊枝自澳返台 輕微發燒須自主健康管理 07:402020/03/12 生活 直播》澳洲音樂家接觸者採檢34人 全為陰性 14:472020/03/12 生活 生活熱門新聞 義大利零號病人是誰？不是陸客是他 - 生活 武漢包機18人拒檢真相 家屬：是不能上機 - 生活 直播》澳洲音樂家接觸者採檢34人 全為陰性 - 生活 預測新冠肺炎疫情 沈富雄點名這3人全錯了 - 生活 衝全聯買酒精 網一看時間點震驚：太扯了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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