澳洲音樂家日前來台演出，於境外確診新冠肺炎。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，未來希望加強自主健康管理強度，量體溫確實通報，有症狀就要回報，目前正建立系統，提供自主健康管理者回報，出境時還需要再報一次，中間任何一端違反規定就會予以重罰。若有需要，將啟動擴大採檢，外國人入境台灣的採檢，將採自費方式。

陳時中表示，沒症狀採檢，會有病毒量太低會被忽略掉的疑慮，要審慎考慮。

(中時 )