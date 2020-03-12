大陸國家衛健委發言人米鋒12日下午表示，武漢新增確診病例8例，已經降至個位數。湖北除武漢以外，所有地市已連續一周無新增確診病例，他判斷，大陸的本輪疫情流行高峰已經過去，新增發病數在持續下降，疫情總體保持在較低水平。這是大陸首次公開表態「疫情高峰已經過去」

大陸國務院聯防聯控機制召開新聞發布會，介紹加強市場監管和風險排查情況。會上，國家衛生健康委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒通報了疫情最新情況。

除湖北以外，其他省份新增確診病例7例，新增疑似病例31例，新增死亡病例1例，重症病例減少3例，武漢新增確診病例8例，已經降至個位數。湖北除武漢以外，所有地市已連續一周無新增確診病例。湖北以外省份新增確診病例7例，其中6例為境外輸入病例。

米鋒稱，以上信息提示，「總體上我國本輪疫情流行高峰已經過去，新增發病數在持續下降，疫情總體保持在較低水平」。他說，要把醫療救治工作擺在第一位，不麻痺、不厭戰、不鬆勁，毫不放鬆，抓緊各項防控工作。

(旺報 )