陸股開低走低 深成指收盤跌逾2％ 15:312020/03/12 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 陸股12日開低走低，截至當日收盤，滬指跌1.52％；深成指跌2.31％；創業板指跌2.64％。從盤面上看，類股大面積飄綠，醫廢處理概念領漲，汽車股尾盤上揚，一汽夏利漲停；農業、醫藥、有色、海南等類股領跌。 外資今日通過滬股通和深股通淨賣出人民幣83.8億元A股。連續2個交易日淨賣出，自2020年3月9日以來最高淨賣出。 (工商 ) #上揚 #淨賣出 #陸股 #類股 #深成指 也許您會感興趣 推薦閱讀 滬指半日跌2.4％ 深成指跌2.8％ 12:342020/03/09 財經 陸股三大股指開低走高 滬指收漲1.82％ 16:232020/03/10 財經 《港股》受美股期貨、陸股勁揚帶動，恆指收漲1.41％ 16:482020/03/10 財經 領先觸底反彈 陸股ETF交投熱 04:102020/03/11 證券．權證 支援政策加碼出台 陸股續發威 04:102020/03/11 投資理財 陸股早盤震盪 武漢、5G類股強勢 10:322020/03/11 財經 《港股》美股期貨、陸股下挫，恆指收跌0.63％ 16:482020/03/11 財經 無畏疫情 資金續加碼陸股 22:102020/03/11 財經 陸股開盤跌逾1％ 5G概念跌幅大 09:402020/03/12 財經 陸股三大指數跌逾1％ 深成指開盤跌1.59％ 10:152020/03/12 財經 財經熱門新聞 本周第3次熔斷警報！美股期貨殺5％ 又暫停止交易 - 財經 巴菲特嚇到了：活89年以來第一次遇到這種事 - 財經 石油大戰停戰關鍵告吹 國際油價再暴跌7％ - 財經 川普驚爆這句話 嚇慘！美期指又閃崩逾千點 - 財經 巴菲特砸3000億全泡湯？ 投資這檔股竟暴跌53％ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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