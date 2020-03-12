陸股12日開低走低，截至當日收盤，滬指跌1.52％；深成指跌2.31％；創業板指跌2.64％。從盤面上看，類股大面積飄綠，醫廢處理概念領漲，汽車股尾盤上揚，一汽夏利漲停；農業、醫藥、有色、海南等類股領跌。

外資今日通過滬股通和深股通淨賣出人民幣83.8億元A股。連續2個交易日淨賣出，自2020年3月9日以來最高淨賣出。

(工商 )