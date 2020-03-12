仲量聯行台灣分公司今（12）日表示，最新統計顯示，亞太區2019年商用不動產市場中，仲量聯行奪得交易量榜首；其中台灣分公司，更是在2019年創下完成超過新台幣300億元不動產的紀錄。

仲量聯行表示，據全球房地產交易量獨立分析機構Real Capital Analytics（RCA）發布數據顯示，在 2019年亞太區不動產投資交易量排名中，仲量聯行再度榮登第一。

仲量聯行表示，2019年仲量聯行共促成高達276億美元的投資交易，市佔率高達30％。

其中，辦公室、飯店、公寓等三大組合交易項目佔據第一，成為亞太市場領軍者。

RCA所調查的數據，主要提供全球投資人、開發商、經紀人和放款機構有關全球商用不動產投資市場的交易資訊統計及分析。

仲量聯行亞太區投資部執行長Stuart Crow表示：「榮登RCA排名首位，對於仲量聯行而言是重大成就，這充分認可，亞太投資部的團隊努力及深入專業。憑著我們的專業團隊及國際資本經驗，我們將持續保持亞太第一投資顧問的聲譽。我們感謝客戶們的合作，以及他們對仲量聯行的信任。」

除了在亞太區榮獲第一，在台灣也穩居市場領導地位。

RCA依據交易量排名，仲量聯行台灣分公司自2014年起蟬聯冠軍；至於2019年，更創下完成超過新台幣300億元不動產交易的紀錄。

仲量聯行資深副總吳瑤華表示：「近幾年，仲量聯行成功協助許多大型上市公司購置及處分不動產，尤其是許多國內知名企業，指定仲量聯行為其尋找最適合的企業辦公總部，來作為企業永續經營的基地。仲量聯行將持續與客戶密切合作，分享豐富經驗、提供專業詢服務，並滿足投資需求，進而讓台灣的商用不動產市場更為活絡。。」

仲量聯行董事總經理趙正義表示：「仲量聯行最早投入台灣市場並且在地深耕，今年已邁入40周年，重大交易均可見仲量聯行的身影。2019年是亞太地區商用不動產創紀錄的一年，因為投資布局更具戰略性且多元化，感謝客戶對仲量聯行的信任與肯定，我們將持續秉持道德與高度專業，來引領客戶實現願景。」

(工商 )