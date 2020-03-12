大陸國務院聯防聯控機制下午召開新聞發佈會，國家衛生健康委新聞發言人米鋒表示，湖北除武漢以外，所有地市已連續一周無新增新冠肺炎確診病例。湖北以外省份新增確診病例7例，其中6例為境外輸入，顯示總體上中國本輪疫情流行高峰已經過去，新增發病數在持續下降，疫情總體保持在較低水準。這是中共官方首次表態疫情轉折點來到。
米鋒稱，以上資訊提示，總體上我國本輪疫情流行高峰已經過去，新增發病數在持續下降，疫情總體保持在較低水準。要把醫療救治工作擺在第一位，不麻痹、不厭戰、不鬆勁，毫不放鬆，抓緊各項防控工作。
除湖北以外，其他省份新增確診病例7例，新增疑似病例31例，新增死亡病例1例，重症病例減少3例，武漢新增確診病例8例，已經降至個位數。湖北除武漢以外，所有地市已連續一周無新增確診病例。湖北以外省份新增確診病例7例，其中6例為境外輸入病例。
米鋒稱，以上資訊提示，總體上我國本輪疫情流行高峰已經過去，新增發病數在持續下降，疫情總體保持在較低水準。要把醫療救治工作擺在第一位，不麻痹、不厭戰、不鬆勁，毫不放鬆，抓緊各項防控工作。
(中時 )
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