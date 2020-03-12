三灣鄉圖書館在館長謝淑貞〔中〕與同事的努力，連續6年拿下教育部整體閱讀力表現績優首獎。〔謝明俊攝〕

小而美的三灣鄉圖書館。〔謝明俊攝〕

三灣圖書館促銷閱讀法寶之一，幸福閱讀得來速。〔謝明俊攝〕

媽媽帶著小寶寶到三灣圖書館讀童書。〔謝明俊攝〕

三灣鄉圖書館送書到校的服務書籃。〔三灣圖書館提供／謝明俊苗栗傳真〕

三灣鄉圖書館送書到校的服務書籃，每冊書收回後都會仔細消毒。〔三灣圖書館提供／謝明俊苗栗傳真〕

三灣圖書館以防疫為題，學習大型連鎖書店模式，設立促銷閱讀專區。〔謝明俊攝〕

三灣鄉圖書館每年辦180場活動來帶動閱讀風氣。〔謝明俊攝〕

苗栗縣三灣鄉圖書館，11日接獲教育部頒發108年整體閱讀力表現績優首獎，是該館連續第6年奪下首獎，館方透過「幸福閱讀得來速」、「資源分享書籃」以及每年180場的動態活動來全力引介鄉親與書共舞，現值防疫，館方更貼心的結合防疫話題，策畫養生、環境、旅遊等閱讀專區，讓防疫不離書香。

用「小而美、小而巧」來形容三灣鄉立圖書館，是再適合也不過了，但如果沒有館長謝淑貞及同事們的用心經營，憑著一個資源不豐的偏鄉圖書館，又如何能連續6年奪下教育部的整體閱讀力表現績優首獎，人均借閱冊數高達17.64，換句話說，擁有該館借書證的民眾，每年每人平均借閱超過17本書，是其它大小鄉鎮市的4至8倍之多，三灣圖書館促銷閱讀的功力有多強，由此可見一斑。

為了吸引持有三灣鄉圖書館借書證的老少民眾，踴躍到館借閱各類書籍，謝淑貞和同事費盡了各種腦筋，第一招就是「幸福閱讀得來速」，這是針對家中有幼兒、學童的媽媽們，館方主動整理出適合幼兒學童閱讀的書目，以一箱30本的童書，提供媽媽借回家帶領小朋友閱讀，媽媽們可以經由圖書館臉書專頁查知各書籃的童書細目，直接到館借閱，以3月為例，館方至今已借出10籃超過300本的童書，以一個人口只有6000千多人的偏鄉，這個出借率相當驚人。

其次是館方和鄉內三灣國中、國小及大坪分校等學校合作，由學校各班導師開出書單，圖書館按照書單挑出館藏書籍，裝在「資源分享書籃」內，一一分送各校各班學生閱讀，約每6個星期更換一次書籃，既補足學校圖書不足，又能大幅增加學生閱讀率。

館方重視新書的採購與更新，特別在圖書館進門處設立新書區，並每2個月就採購新書一批，在臉書上預告新書入館，總會引來許多讀者搶先借閱，新書一上架就被借光。

館方為了增進鄉內老少鄉親接近書香，每年主辦或是合辦180場各類活動，藉由活動結合相關書籍推薦閱讀，也大幅增加閱讀人口及次數。甚至有許多外鄉民眾聞風前來辦理借書證，就為了參加館方活動及推薦閱讀，只是目前因新冠肺炎疫情影響，館方顧慮群聚感染問題，只能暫時取消所有活動。

也因為疫情當前，謝淑貞考慮了民眾到館借書以及在館閱讀的人數恐受影響，挖空心思仿照誠品等大型連鎖書店的促銷手段，以防疫議題，策畫了環境維護、養生及旅遊等專區，挑出相關的書籍在各專區內，吸引到館借書民眾的注意，也讓目前正夯的防疫話題，可以藉由專區的書籍展出，讓民眾更方便的蒐集閱讀相關資訊。

也就是在謝淑貞及同事們的絞盡腦汁地全力吸引鄉民學生前來閱書，三灣鄉圖書館已連續第6年拿下教育部整體閱讀力表現績優首獎，今年三灣鄉圖書館在人均擁書冊數、人均借閱冊數、人均到館次數、以及民眾持證比例等項目，都拿下優秀成績，因而拿下績優首獎，5分獎狀在11日寄到圖書館，再一次肯定三灣鄉圖書館的經營表現。

(中時 )