新冠肺炎發生後，有人主張台灣多種製造業供應鏈對大陸依存度，主張應與大陸產業鏈脫鉤。持續關心兩岸問題的青雁基金會董事長、前國民黨主席洪秀柱開闢「護憲保台論壇」，今天訪問專長智慧財產與企業併購的立委李貴敏，彙整各種數據與專業判斷，得到「台灣經濟發展無法自絕於大陸之外」的結論，並憂心民進黨的兩岸政策彷如經濟自殺。

洪秀柱辦公室表示，洪秀柱指出當前兩岸貿易依存度高達41.2％，台灣每年對大陸貿易順差達八百億美元。在這次新冠肺炎暴發後，有人可能認為對中國大陸的貿易依存度過高，各種製造生產業的供應鏈因大陸生產停擺而停止，因此有人以安全存量為由，意圖操作與大陸產業鏈脫鉤斷鏈。

國民黨立委李貴敏指出，連韓國三星集團在越南生產所需要的原料仍高達三成來自中國大陸，更何況台灣有超過六成生產來自台商，而台商有超過九成在大陸生產，因此理性的看經濟問題，「提出要與中國大陸脫鉤是等同經濟自殺的政策」。

洪辦表示，洪秀柱、李貴敏進一步探討台灣經濟困境原因，回到當年太陽花學運，以「反黑箱服貿」之名，遂行「反中」之實，使得台灣經濟停滯；如今早收清單十年檢討期將至，還有人表示趁機要與大陸脫鉤斷鏈，這只會造成更嚴重的經濟困境甚至失業問題。

洪辦說，台灣的GDP超過七成來自國際貿易，而中國大陸已然成為國際貿易體系不可欠缺的角色。因此為了台灣經濟發展，兩岸之間謀求和平發展才是一個負責任的政治人物應有的態度。

(中時 )