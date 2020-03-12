台灣新冠肺炎疫情再升溫，中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增1確診個案，國內累積達49例，為北部四十多歲女性。匡列人數44人，居家隔離25人，居家檢疫3人，因為飛機上人數比較多。

中央流行疫情指揮中心今(12)日公布國內第49例COVID-19病例，為北部40多歲女性，2月21日自台灣經英國轉機至愛爾蘭旅遊，3月4日再從愛爾蘭搭機至比利時旅遊，3月7日自比利時經土耳其轉機，3月8日返台。個案入境時無症狀，返家後出現頭痛、倦怠及喉嚨痛症狀，3月10日至醫院就醫並採檢通報，於今日確診，目前收治負壓隔離病房。

指揮中心表示，依個案發病前活動史研判，於國外感染的可能性較高，個案自返國後除就醫外，均待在家中未外出，其同住家人目前無疑似症狀，衛生單位已完成採檢。將進一步調查個案在愛爾蘭及比利時之旅遊行程，並持續追蹤其同住家人、入境同機旅客、機場接送司機及就醫接觸者等健康情形。

(中時 )