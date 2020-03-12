台南市警察局為獎勵偵破重大社會矚目案件辛苦警察同仁，12日下午由局長周幼偉頒發「周哥鐵馬」獎，表揚慰勞有功員警，也希望員警防疫期間除了在治安、交通、防疫工作努力之外，能利用空閒多運動健身，增強抵抗力。

周幼偉下午利用局務會議時間，在警察局4樓禮堂頒發「周哥鐵馬」獎給偵破後壁區國民黨部前發生遭放置爆裂物案、韓國瑜於水萍塭公園遭民眾投擲雞蛋案、將軍區槍擊殺人案、安南區持槍侵入住宅槍擊案等4案有功員警。

「周哥鐵馬」獎為台南市享勵工業公司董事長林進旺，同時也是永康分局義警中隊榮譽中隊長捐贈，林進旺為了感謝及肯定員警的奉獻，特別提供多部變速高級自行車當破案獎品。

此外，熱心企業家吳先生有感於新冠肺炎疫情延燒，為使員警執勤時有適當防護器材以保護自身安全、阻絕病毒傳染，捐贈市警局透明護目鏡1萬支及每名員警1副太陽眼鏡，周幼偉也公開頒發感謝狀予熱心企業家吳先生。

(中時 )