嘉義市警方查獲李男在網路販賣的口罩，貨源及品質待查。（翻攝畫面／廖素慧嘉義傳真）

高女收到網路賣家寄的包裹，原封不動交給警方。（翻攝畫面／廖素慧嘉義傳真）

李姓男子在社群網站販賣口罩，高姓女子付款3376元訂購2盒共100片，平均一片口罩33.76元天價，卻等不到貨，打165防詐專線報警，李男後來寄貨，李男辯稱只是替大陸友人收款，警方依詐欺、嚴重特殊傳染性肺炎防治、紓困振興特別條例等罪嫌函送偵辦。

高女因常進出醫院探病，爆發新冠肺炎疫情時，口罩一片難求，2月下旬她在社群網站看到李男po 出大批口罩的照片，並貼文「手快有，手慢無，最後100盒」賣口罩，她匯款3376元到賣家指定帳戶，卻沒有回覆，也等不到貨，她擔心受騙而報警。

嘉義市八掌派出所循線聯繫受款帳戶所有人李男到案說明，5天後高女收到從台中寄來包裹，但高女擔心貨源不明及品質有疑慮，原封不動送交派出所，警方打開是2盒共100片口罩。

李男辯稱自己不是賣家，只是協助居住在大陸的友人代收款項，但未能清楚交代口罩來源及品質，警方3月初到李男台南市的住處擴大追查以期釐清貨源出處。

警方表示，會持續追查哄抬口罩價格的源頭，若有不肖者透過網路或其他管道賣「黑市口罩」，將積極介入調查，民眾若相關情報也可舉發。

(中時 )