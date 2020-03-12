「你是不是王某某，家住在某公園，還有旁邊超商？」BINGO！副所長呂招農翻翻隨身的小筆記本，竟成為80歲王姓老翁返家關鍵線索。

王姓老翁日前上午跟家人說要到附近土地公廟參拜，竟迷途在車龍埔山區一天一夜，焦急的家屬於當晚到宏龍派出所協尋，宏龍所副所長呂招農靠著小筆記本寫入之特徵，順利助老翁返家，家屬非常感謝警方的細心及為民服務。

太平警分局宏龍派出副所長呂招農、警員王俊民日前下午3點許執行巡邏勤務，巡經光興路旁某土地公廟，發現一男子身體虛弱呆坐廟旁，經上前關懷發現原來老翁迷路了，當時老翁累到無法詳細敘述自己的姓名，這時副所長呂招農見老翁疑似昨晚報案失蹤未歸的老翁，翻翻自己的隨身筆記本，看著記載的穿著衣物、個人特徵及年籍資料，隨後就問「你是不是王某某，家住在某公園，還有旁邊超商？」

老翁一驚馬上就頻點頭。

員警貼心將老翁帶返派出所，提供麵包及茶水供其果腹，並通知家屬前來領回。家屬到所後非常感謝警方熱心協助，也對於父親走失情事感受到警訊，爾後將多注意他的生活多起居，太平警方表示，家中如有身心不便或是失智症的家人，應多留意起居，並在明顯處留下電話或聯繫方式，避免發生憾事。

(中時 )