深呼吸！綠意在眼前，守護美麗生態！北觀處今(12)日植樹節上午10時在和平島公園舉辦歡慶植樹節暨防疫安全宣導活動，名人與在地團體等超過150位齊聚和平島公園種植台灣原生種毛柿、苦楝及厚葉石斑木，期待復育原始的島嶼林相。此外， 北海岸老梅石槽從三月初也開始變綠色了，歡迎大家來這賞海天一色，接近美麗大自然。

和平島公園舉辦歡慶植樹節暨防疫安全宣導活動。（圖取自北觀處官網）

植樹節活動今年在擁有獨特地質景觀及潮間帶生態的和平島公園舉辦，，和平島公園及北觀處所轄各風景區遊憩景點均已配合衛福部疾管署落實各項防疫作為，完善各景點設施及環境清潔，為遊客把關，讓民眾安心出遊，放鬆心情親近大自然增強免疫力。

今日邀請以種樹救地球為使命的綠色冀泉社會企業創辦人陳宇華先生示範種樹及說明用種樹參與氣候行動的意義，特別為和平島公園挑選台灣原生種毛柿與苦楝，期待復育原始的島嶼森林林相，活動種下的樹苗皆由植樹者、認養者親筆簽名寫下祈福願望牌並相約明年再來，一同見證攜手完成的柿柿如意苦楝大道開花結果，為植樹活動增添期待感。

北觀處表示，和平島公園自納入轄區後，在整修過程中特別關注遊憩環境的營造，從停車場、景觀台、沙灘區、戲水池、步道與各項遊客服務設施，去(108)年底更進一步完成漫遊廣場周邊整修，增加綠地面積及夏日水霧及噴水區，此次植樹活動亦為和平島公園增添綠意。

攝影迷照過來，北海岸老梅石槽也綠了，據北觀粉絲團-幸福北海岸小編透露，3月8日時已經有30%的石槽綠了，映照大海、沙灘更顯夢幻。然北觀處也提醒，石槽是綠色的石蓴、海髮絲等海藻生長所造成的天然景緻，請不要踩踏破壞生長唷！

(中時電子報)