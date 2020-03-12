針對新冠肺炎疫情可能造成的衝擊，中信金已模擬三大備戰情境。中信金控12日舉辦線上法說會，金控財務長邱雅玲指出，新冠肺炎疫情是全球性狀態，過年前董事會本已通過2020年預算目標，沒想到過完年就風雲變色，因此2月中下旬重新展開業務影響估計。目前模擬了三情境：

情境一、若疫情在3、4月控制的話，景氣會呈現V型復甦，很快反彈，因為有快速反彈的話就對公司影響有限，就核心業務來看，目前二大塊受影響較大，一是信用卡消費受傷較重，二是租賃公司因在武漢有據點、湖北也有據點，受傷較重，但同時降息環境下，對公債評價有利，會有評價處份利益，因此對金控影響起碼持平，甚至會有往上的機會點，但由於歐洲疫情大爆發，現在這個情境發生機率較小。

情境二、若疫情在6月被控制，這個機率較大。代表經濟會呈現U型復甦，不好狀況持續久，下半年才反彈，這樣不只觀光旅遊休閒百貨會受衝擊、高科技資通訊供應鏈也會中斷，中小企業存貨、資金營運困難，若假設美國聯準會全年會降4碼，台灣央行也有可能降息。此情境下，貸款需求下降下半年才會復甦，財管、信用卡也會衝擊，股市動盪大，但投資團隊可操作波段獲利，核心小幅衰退，但股債波動給我們的投資收益有多少才能看影響。

三、若到年底才控制住，對中信來說已到壓力測試情境，就是景氣蕭條，影響較大。

(工商 )