全球首創全自動先進製程晶圓探針卡植針設備供應商-創新服務股份公司，將投資8,500萬元進駐中科園區！中科管理局表示，其研發製造的MEMS探針卡植針設備、自動MINI LED 雷射修復機及3D手術顯微鏡等產品，已獲台灣龍頭晶圓大廠與國內知名醫療機構的訂單及合作，產品具極大的未來發展性。

創新服務公司於2014年率先投入晶圓探針卡研究，並成功開發出全世界第一台全自動探針卡植針設備，該設備具有自動化AOI檢測系統、雷射掃瞄系統、自動化插針與補插針系統、智能生產監控系統、智能探針進料微整列系統等先進技術，將半導體晶圓植針過程全面自動化，取代傳統人工植針生產方式，大幅提升產線效率。

中科管理局表示，該公司所開發的自動MINI LED 雷射修復機，採用多組精密視覺辨識系統，搭配全自動化精控雷射融接、除料、補錫與生產系統，具多站合一之修復與檢測功能，為業界領先之技術；另外，3D手術顯微鏡產品，具3D立體影像整合技術及裸視4K 3D顯示器之優勢，並已取得國內TDFA及國際CE等醫療銷售許可，為國內第一家銷售3D醫療影像顯微產品公司。

創新服務公司擁有強大的研發能量及技術，除所開發的三大強項產品，奠定該公司在半導體、醫療及光電各領域的市場基礎，更持續精進技術及研發次世代產品。中科管理局表示，創新服務公司進駐中科後，預期將提升半導體晶圓產業及相關應用領域產業產值，並拓展更多元市場及產業之高端技術服務。

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