新冠肺炎疫情愈演愈烈，全球大爆發，加上油價暴跌，金融業嚴陣以待。中信金控12日舉辦法說會，由金控總經理吳一揆、財務長邱雅玲共同主持，吳一揆指出，在美國聯準會快速降息、全球央行也預期會降息的環境下，中信金經研室預測我國央行也恐降息一碼，刺激國內經濟，穩定所有經濟狀況，台幣則會在29.5元到31.5元6％上下的區間浮動，而美元仍是相對能發揮避險功能的貨幣，可望強勢表現。

財務長邱雅玲指出，美國聯準會的大降息，讓我國央行也有降息壓力，對中信銀的影響來看，若外幣降息1碼將衝擊淨利差1個基準點，以目前利率資產4兆元來看就是一整年4億元，若台灣央行跟進降息，每降半碼對中信銀的影響是2個基準點，所以衝擊淨利將達8億元。

吳一揆指出，年初時IMF對全球經濟預測原本是2020年會比2019增長0.6％，也就是2.9％變3.3％，但3月3日美國聯準會降息後，IMF總裁3月5日對疫情暗示會下修對經濟成長的預估，因此，中信金經濟研究室認為，全球經濟成長率2020年會由2.9％下修到2.4％，台灣今年GDP則有望保2，但上半年會辛苦，下半年則在5G、電動車等新興市場需求帶動下，加上疫情減輕，消費可復甦，台商回台投資去年起連續性動作也會有助經濟回溫。

(工商 )