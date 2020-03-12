澳門生想回台上課 陳時中：可能要等3月中 15:412020/03/12 中時 鄭郁蓁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 澳門生想回台上課 陳時中：可能要等3月中。(圖為澳門 達志提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澳門已經許久沒有確診，不少學生很困擾課程因此被耽誤？學界很關心，是否有打算開放澳門民眾來台？陳時中今天表示，預計三月中可以來評估。 中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，澳門三月二日左右已經開始動工，但學校也還沒有啟動，因此，至少要再觀察十四天，從開放之後觀察十四天可能是三月中，再來做詳細評估。 陳時中表示，已經詢問教育部 教育部說有相關視訊方式，可以維護他們受教權，若是相關實習課程，將來整個疫情趨緩後，也可能可以補上，目前持續觀察中。 若有需要擬擴大採檢 陳時中：外國人自費 (中時 ) #澳門 #陳時中 #十四天 #三月中 #上課 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #NCP #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 接觸過澳音樂家 文化9教師慘停課14天 08:552020/03/08 生活 防社區感染「接觸者隔離14天」 紐西蘭讚：台灣做得很好 18:572020/03/08 國際 法德西日旅客 澳門強制隔離14天 04:102020/03/09 焦點新聞 台師大音樂系6師 停課14天 04:102020/03/09 生活新聞 入境泰國隔離14天住「這蚊帳」 網友傻眼：這不是我阿嬤家餐桌嗎？ 15:362020/03/10 國際 港府要求有義大利旅遊史入境人士需強制檢疫14日 22:502020/03/10 兩岸 法德日義入境香港 強制隔離14天 04:102020/03/11 國際大事 居家隔離檢疫 14天最多補償1萬4 04:102020/03/11 生活新聞 台灣13醫護接機 全程憋尿10小時、抵台要隔離14天 12:412020/03/11 生活 陳時中守護台人身影曝光 網友瞬間飆淚 15:242020/03/11 政治 生活熱門新聞 義大利零號病人是誰？不是陸客是他 - 生活 武漢包機18人拒檢真相 家屬：是不能上機 - 生活 衝全聯買酒精 網一看時間點震驚：太扯了 - 生活 新增第49確診 去過愛爾蘭、比利時 - 生活 - 工商 預測新冠肺炎疫情 沈富雄點名這3人全錯了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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