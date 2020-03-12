澳門已經許久沒有確診，不少學生很困擾課程因此被耽誤？學界很關心，是否有打算開放澳門民眾來台？陳時中今天表示，預計三月中可以來評估。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，澳門三月二日左右已經開始動工，但學校也還沒有啟動，因此，至少要再觀察十四天，從開放之後觀察十四天可能是三月中，再來做詳細評估。

陳時中表示，已經詢問教育部 教育部說有相關視訊方式，可以維護他們受教權，若是相關實習課程，將來整個疫情趨緩後，也可能可以補上，目前持續觀察中。

(中時 )