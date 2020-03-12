「爆乳甜心」安希睽違2年登上JKF雜誌封面，這回主打「跨越性感領域 COME ON，Happy」，不顧拍攝當天的低溫，她各種解放外衣的畫面引人犯罪，大方秀出其32F、24、33的完美身軀 ，只見她紅色緞帶內衣包不住雪乳，還把手指放進口中吸吮，性感指數爆表。

安希登上JKF雜誌封面。（圖／JKF提供）

單身的她聊起理想型，開出3大條件「笑起來可愛」、「寵物型男生」，「會聊天」也會加分。安希坦言自己戀愛時曖昧期很快，可以接受一個禮拜就在一起，不喜歡拖太久，也能接受另一半大男人，「我覺得有主見的男生反而可以幫我決定一些事，唯一不行的地雷就是設置手機追蹤定位。」安希認為彼此應保留隱私，追得太緊反而會破壞感情，「我不是特別會查勤的人，所以也希望對方不要一直問我」。

安希看似性感放蕩，私下的她其實是個相當孝順的女兒，為實現媽媽的願望，她去年購入人生第一間房子，她說：「其實我一直都是租屋族，要不是為了家人，我根本沒想過要買房子，但最重要的是讓家人安心！」把家人擺在第一位，她更罕見吐露感情觀，強調自己除非要走入婚姻，才可能和男友同居。

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(中時電子報)