隨著新型冠狀病毒（COVID-19）疫情延燒，民眾對於出門採買日常用品或食材的意願降低，刺激線上購物與代買服務的需求。在合作品牌家樂福、頂好、愛上新鮮等線上購物的帶動下，Lalamove加入宅經濟的抗疫行列，電商與量販的2月配送訂單量成長幅度近6成，有效幫助企業以最快速的方式將商品交給消費者。面對企業遠端工作趨勢，Lalamove提供的即時物流服務可望解決文件、商品快遞的工作需求。共享物流平台Lalamove來台五周年，主打「超急快遞、即時代買」服務，2019年的訂單量成長比例高達70％，APP下載量增至40萬，今年起擴大四輪貨運媒合服務項目，達到全方位的短程物流平台目標。

相較傳統物流業者固定的時間及貨量做配送，Lalamove主打APP一站式物流服務，提供專件專送的即時媒合服務，用戶可以透過APP媒合配送、追蹤進度、聯繫司機。回顧Lalamove來台五年後的表現，目前APP下載量已達40萬次，108年整體訂單量成長70％，企業用戶即占總訂單數量50％，顯示即時物流的服務受到一般消費者與企業青睞，並逐步建立起科技物流的使用習慣。

Lalamove透過大數據分析，智慧化物流媒合服務，針對「訂單數量分布」與「熱門時間」系統預判需求，並透過內部激勵制度提早調動司機人力，有效提升司機日接單量並降低媒合速度至約30秒。目前旗下司機註冊數已經超過4萬人，並根據內部數據統計，2019年接單量最多的司機一年完成超過3,000趟快遞服務，平均收入超過6萬元，創造就業新選擇。

在機車快遞逐漸成熟後，Lalamove也積極擴張四輪貨運的媒合服務，一舉翻轉過往消費者對於即時快遞服務只能送餐點、文件等印象。Lalamove看準大台北地區近70萬間中小企業的物流需求，Lalamove可依據貨量大小，提供機車與四輪貨運即時媒合服務，無論是門市即時調貨、大型器具搬運，甚至專業搬家都可以透過Lalamove準時送達。目前四輪貨運約占整體物流服務的2至3成，較2018年成長近一倍，知名企業如IKEA、起家雞、一之軒、經典數位印刷等都已經成為四輪貨運的主要合作夥伴，未來更希望將服務觸角拓展至食材供應商、輸出業者、家具業者或活動公司等各行種的中小企業。

(時報資訊)