新冠肺炎確診人數持續增加，恐造成學校大規模停課，新北市教育局推出「停課不停學，學習送到家」防疫學習專區，整合視訊、Kahoot、Google Classroom等雲端工具，備妥2萬3000台平板、電腦以及網路SIM卡，提供有需求的學生申請借用，同時訓練教師雲端教學能力，盼開啟雲端教學新紀元。

新北市教育局長張明文今一早至三峽龍埔國小視察，校長黃清海示範六年級視訊朝會演練，校內國語、數學、英語及社會等4大領域教師，也以視訊方式，各自和教室內學生進行遠距教學；像是數學科老師張育菁運用「均一平台」，引導學生分組討論，輔以「Kahoot」練習題目，即時掌握學生答題狀況。

此外，英語科老師李昭慧則搭配PPT複習單字和句型，再以「Quizlet」練習單詞拼音；社會科老師潘詠思搭配「LearnMode學習吧」、「PearDeck」讓學生即時互動答題；國語科老師蔡昀靜則使用電子書搭配「Google表單」、「Quizizz」進行課後評量。

張明文表示，雲端平台教學模式多元，為讓第一線教師都能儘速上手，教育局已將教學方式錄製成影片，上傳網路供新北市教師參考，現階段最重要的事，教學並非單一資訊接收，如何精進教師教學品質，真正達到雙向互動，才是首要目標，希望藉由防疫期間加強演練，提升新北市雲端教學品質，作為其他縣市參考方向。

至於停班停課一旦爆發，各校的平板、桌電等電子設備是否夠用？張明文指出，目前正在統整各校的資訊設備總數量，另也備妥2萬3000台電腦與平板，並與電信業者以月租方式申請網路SIM卡服務，提供有需求的學生申請借用，「現階段尚無法每人配給1台，但多數學生家中自有平板和電腦，應該都夠用。」

(中時 )