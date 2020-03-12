從選址到投產，大陸北京市海淀區一間工廠只用了5天時間，海淀建起口罩生產線。截至3月11日，日產量已達到40萬到50萬隻，而且還在穩定增長。

得知海淀區要建口罩生產線，駐區民營企業車客家園聯合創始人冀永強自告奮勇，經過艱苦談判，他幫著政府從北京周邊地區採購了6台八成新的二手生產線。

納通科技集團董事長趙毅武表示，2月2日總部設在海淀區的納通科技集團接到海淀區政府通知，希望使用他們的潔淨車間，納通醫療集團總部基地生產車間剛剛建成，還未投用，馬上來拿支援疫情。

納通醫療集團旗下納通生物科技（北京）有限公司總經理曾敬松介紹，納通沒有生產口罩的經驗，就邊學習邊實踐，進設備那天，只有四五個員工，設備組裝、調試，也都是邊學邊做，因為復工人手有限，僅有的三位技師，最長連續36個小時趕工。

2月7日凌晨，納通的第一隻口罩順利建成，陸續又有新設備調試投產，截至3月11日，納通口罩總產量達到600多萬個。

(旺報 )