勞工局為確保被資遣勞工權益，特召開勞資協商會議。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

受到新冠肺炎疫情影響，台中亞緻飯店於3月8日歇業，3月9日依規定提報大量解僱計畫書予台中市政府勞工局；勞工局接獲通報後，隨即前往飯店進行大量解僱訪視，督促資方積極與勞工進行勞資自治協商，將於3月中旬舉辦飯店主題式徵才活動，協助194名被資遣員工轉職。

勞工局指出，台中亞緻飯店被資遣員工有194名，飯店代表說明因受新冠肺炎疫情影響，導致公司營運虧損；經公司董事會決議於8日結束營業，9日依《大量解僱勞工保護法》規定，提報大量解僱計畫書通知市府；並於10日召開勞資協商會議，與勞工協商資遣日期、資遣費給付等相關權益。

勞工局表示，亞緻飯店於大量解僱勞工過程中，將面臨大量解僱自治協商、資遣費、應休未休特休假工資發放、育嬰留職停薪勞工資遣等疑義；該局在訪視過程中逐一說明規定，亦商請勞動部勞工保險局協助說明勞、健保、勞退等相關規定。

勞工局並要求該公司與勞工終止契約時，應結清工資，並將其未休畢的延長工時及特別休假未休天數依法折算工資發給，並應依年資發放資遣費；針對被資遣勞工後續轉業問題，台中市就業服務處將於3月中旬辦理飯店主題式徵才活動，協助該公司被資遣人員轉職。

勞工局強調，對於短期無法順利就業的勞工，將指派專人統一受理失業給付申請案件，將協助請領最長6個月的失業給付；或推介參加職業訓練，協助請領最長6個月的職業訓練生活津貼。

(中時 )