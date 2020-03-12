在美國總統川普宣布對歐洲實施嚴格的旅行管制，自13日午夜起30日，暫停14日內曾在歐盟申根區內旅遊的外籍旅客赴美。隨後，美國務院也罕見對「全球」發出旅遊警示，建議美國民眾再三考慮再出國旅遊。

據美國有線電視新聞網報導，川普11日在白宮發表全國演說，批評歐洲面對「外國病毒」反應不夠快之外，稱美國先前暫停與陸旅行已挽救了許多生命，現在美國必須對歐洲做出同樣決定。美國國土安全部隨後表示，根據總統川普宣布的旅行限制，將禁止過去14天曾赴歐洲申根區國家的大多數外籍人士進入美國。

而在川普宣布禁歐洲旅行不久後，美國國務院也更新國人赴全球旅行警示至第3級，建議美國民眾「三思而後行」（reconsider travel），並指出世界許多區域正在經歷新型冠狀病毒疫情爆發，可能採取限制旅客行動的措施，例如隔離及邊境管制。

聲明強調，即使是目前尚未傳出有確診病例的國家及地區，也可能在無預先通知下隨即採取旅遊限制，並建議美國民眾參考國務院旅行網站上的建議，以及從駐外大使館進網站，進一步查詢的當地防疫管制措施。

(中時電子報)