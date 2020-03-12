今天中央流行疫情指揮中心記者會上，有外媒問如何做到，同時關心還在武漢的台商狀況，陳時中坦言，台灣防疫因為有健全的健保以及資訊力量，因此防疫還算「穩住」，但大陸其他疫區仍有其他需要被救援的人，會持續關心，整體來說台彎還是要量例而為。

陳時中坦言，大陸現在的情況，讓我們有一些困擾。從這次接機的情況，他們對自己的信心度很強。我們當然也要尊重他們的看法，不過目前大陸相關宣布，都已經慢慢恢復，除了武漢外，都要達到零確診，方艙醫院也要關了，如果我們還要去救援，就會形成認知上的矛盾，這是未來要討論的地方，但是救援這塊希望跟陸方有更多專業的對話 有更多專業的決定，看看要怎麼進行。

對於武漢包機，面對大陸已經開始復甦，會不會再有第三批，陳時中表示，這當中牽涉互相信任的問題，資訊到底對或不對不是我在質疑這樣的情況，很多相關事件，各國也都在想，這樣的情況往下掉，有這樣的可能性嗎，原因是什麼，尤其目前大量復工所造成的群聚、移動，會防疫壓力都變很大，疫情會不會因此轉變，都是需要再去觀察。他直言，有很多情況可以很快決定，但有些情況需要一些時間觀察，才有辦法做出判斷，

(中時 )