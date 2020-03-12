北榮順利接手急症兒 雲林慈父感謝國道用路人。（本報系資料照）

雲林縣一名16歲罹患先天性心臟病的廖姓高一男孩，最近咳血加劇，今早（12日）9點擬從從臺大雲林分院出發轉院到台北榮總，其父昨晚（11日）緊急發文請求中山高速公路用路人讓道幫忙，今天中午前救護車已順利抵達，廖姓父親再貼文感謝。

廖父今下午在臉書貼文致謝：「感謝大家的愛心，讓我相信，人都是良善的。孩子在11：20分已平安抵達台北榮總醫院，由榮總醫師跟團隊接手繼續後續治療，大家的祝福已及對孩子的關愛，我們全家深受感動並心存感激。」

他表示，有叨擾大家的地方致上歉意，未來也期望若有與他們相同狀況的緊急事件，大家也能發揮善心，幫助需要幫助的人。

16歲的高一廖姓學生因罹患先天性心臟病，原本在台北榮總醫院開刀就醫，病況穩定，這幾年就近在臺大雲林分院追蹤，但9日起狀況不佳，安排12日早上9點轉院回台北榮總緊急治療。

其父心急如焚，11日晚間在臉書貼文，請求12日早上9點從西螺交流道至台北交流道，同路段的用路人可以禮讓兒子的救護車。

(中時 )