中汽協籲推出政策 激發汽車消費潛力 16:442020/03/12 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 針對疫情對汽車行業的負面影響，中國汽車工業協會12日提出穩增長等相關政策建議，包括：調整對企業「雙積分」的考核，延緩「國六」、達標車型、ETC等政策要求，繼續大力發展新能源汽車產業，包括優化並延續新能源汽車補貼政策，繼續加大新能源基礎設施建設。 此外，該建議也呼籲政府盡快推出政策激發消費潛力，包括：限購地區適當增加汽車號牌配額，解禁新能源汽車限購，調整小排量（1.6L級以下）乘用車購置稅率，推出汽車下鄉促進消費政策等。 (工商 ) #政策 #激發 #潛力 #建議 #汽車 也許您會感興趣 推薦閱讀 乘聯會下調車市預期 估年減8％ 呼籲官方採取強力刺激政策 04:092020/03/08 全球財經 《科技》電動車日益普及，SiC功率元件具潛力 12:162020/03/09 財經 傅崐萁建議政府 紓困比振興更重要 19:532020/03/09 財經 刺激汽車消費 電動車成重點 04:102020/03/10 焦點新聞 立委建議 中研院應改英文名 04:102020/03/10 政治要聞 文化部建議 藝與疫的距離 梅花座惹議 04:102020/03/10 政治要聞 《興櫃股》疫情激發洗烘需求，上洋2月營收年增121.51％ 12:162020/03/10 財經 臻鼎併先豐 爭霸全球PCB 04:102020/03/11 產業．科技 《金融》汪濤看大陸GDP：今年降至4.8％、明年彈至6.2％ 10:522020/03/11 財經 一二線城房市穩 三四線恐續下行 04:092020/03/12 焦點新聞 財經熱門新聞 本周第3次熔斷警報！美股期貨殺5％ 又暫停止交易 - 財經 巴菲特嚇到了：活89年以來第一次遇到這種事 - 財經 石油大戰停戰關鍵告吹 國際油價再暴跌7％ - 財經 川普驚爆這句話 嚇慘！美期指又閃崩逾千點 - 財經 巴菲特砸3000億全泡湯？ 投資這檔股竟暴跌53％ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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