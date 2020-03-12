針對疫情對汽車行業的負面影響，中國汽車工業協會12日提出穩增長等相關政策建議，包括：調整對企業「雙積分」的考核，延緩「國六」、達標車型、ETC等政策要求，繼續大力發展新能源汽車產業，包括優化並延續新能源汽車補貼政策，繼續加大新能源基礎設施建設。

此外，該建議也呼籲政府盡快推出政策激發消費潛力，包括：限購地區適當增加汽車號牌配額，解禁新能源汽車限購，調整小排量（1.6L級以下）乘用車購置稅率，推出汽車下鄉促進消費政策等。

(工商 )