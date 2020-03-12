歐洲專利局：華為歐洲專利申請排名第一 16:442020/03/12 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歐洲專利局12日發佈2019年專利指數顯示，大陸企業表現亮眼，來自大陸的專利申請增長了29.2％至12,247項，在所有國家和地區中排名第四。美國、德國、日本位居前三。 從企業看，在歐洲專利局的專利申請排名中，華為以3,524件專利申請排名第一。韓國三星和LG分別以2,858件和2,817件位列第二和第三。 (工商 ) #歐洲 #專利 #專利申請 #華為 #排名第一 也許您會感興趣 推薦閱讀 經緯航太影像辨識 再獲美衍伸專利 04:102020/03/09 投資理財 義發專利設計醫材清淨刷 有效清污 04:102020/03/09 產業特刊 案39境外感染 遊埃婦人染歐洲株 別賴給台灣 04:102020/03/09 生活新聞 義經濟重創 可能拖垮歐元區 04:102020/03/09 國際大事 因應肺炎疫情擴散 歐洲央行宣布員工在家辦公 09:212020/03/09 財經 疫情延後開工 廣華2月營收衰退42％ 17:232020/03/09 財經 華固建設砸10億餘元 搶下士北科園區住宅地 17:282020/03/09 財經 華固建設大手筆配發！股利高達7.5元 15:242020/03/11 財經 華固配息7.5元 歷來最高 04:102020/03/12 財經要聞 工研院獲獎 劉文雄：專利有四好 04:102020/03/12 產業．科技 財經熱門新聞 19天墜熊市…美股多久逃離「熊掌」？專家給了答案 - 財經 川普驚爆這句話 嚇慘！美期指又閃崩逾千點 - 財經 外資大逃殺！台股終場狂瀉471點 明10400剉咧等 - 財經 - 工商 鍾南山：6月可以期待結束疫情 - 財經 - 工商 台股殺不下去 散戶能接？專家1句忠告救人 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。