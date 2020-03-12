歐洲專利局12日發佈2019年專利指數顯示，大陸企業表現亮眼，來自大陸的專利申請增長了29.2％至12,247項，在所有國家和地區中排名第四。美國、德國、日本位居前三。

從企業看，在歐洲專利局的專利申請排名中，華為以3,524件專利申請排名第一。韓國三星和LG分別以2,858件和2,817件位列第二和第三。

(工商 )