因為栽種的有機稻米使用區塊鏈做食品溯源生產歷程，講究安全性，還有積極同步做自有品牌的網購外銷市場，今年的訂單已經比去年成長4倍。

我來自台東池上的青農魏瑞廷，是第一個採用區塊鏈做溯源歷程的有機稻農，和父親栽種的有機稻米，中文命名為「禾穀坊」，在亞馬遜上架的英文包裝則稱為「RICE VALLEY米之谷」（一包美金29.95元，約新台幣864元）。

今天初以來，本來新加坡也邀請我過去談合作大約6公噸的數量，可是因為發生疫情的關係，所以我先暫緩此案。

再加上原訂在澳門要參加展銷會也取消，一開始以為拓展外銷訂單部分會受到疫情的影響。

稻農魏瑞廷。（圖／魏瑞廷提供）

結果，除了原有的美國、香港的回頭客人，繼續下訂單之外，還有從山西來的台商，看中我們應用區塊鏈管理生產，還發現我很努力做品牌，甚至連梵蒂岡教宗都吃過。

第一次合作就簽署3年合約，每年10公噸的產量，並且也預付一半款項。這對我們來說是很大的鼓勵，也讓我們的「米之谷」比去年成長了4倍。

現在我還邀請了許多有志一同的農民組合作社，可以有稻米、水果等，要分享我們的品牌行銷資源，一起打團隊戰，共同開發外銷市場。

圖說：魏瑞廷捐贈稻米參與公益活動。（圖／魏瑞廷提供）

因為光是我個人的10公頃有機稻田產量1.2萬包來看，力量有限，一旦有許多稻農合作，希望藉此合力創造農民更多的訂單與收入。

我願意把自己在亞馬遜上架做線上宅配賣米到全世界的經驗，分享給許多農民。

其實，我要感謝網路與手機時代的到來，才能造就我這種非典型的經營型態，從跑市集到現在每日出貨量10~20箱的訂單量，這些都是透過網路。（有機稻農魏瑞廷口述，記者整理）

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(中時電子報)