108學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開一級決賽將於下周末於台北小巨蛋進行，因為新冠肺炎疫情，仍舊不開放球迷進場觀賽，先透過男子組4強分析了解一下台灣師大戰力。

台師大男籃在上季107學年締造隊史最長預賽、複賽19連勝，可惜準決賽不敵先前2連敗給他們的義守大學，最終以季軍作收。

本季台師大擦乾飲恨的淚水再起，在隊長周桂羽受傷缺陣之下，開季仍衝出11連勝佳績，之後周桂雨歸隊，不過預賽最後一階段換中鋒容毅燊受傷掛免戰牌，4場比賽吞下3敗，8強複賽再度調整狀態，以6勝1敗獲得第一。

準決賽台師大對手恰巧是這兩季兩度中斷他們連勝的第4種子輔大，本季雙方交手各贏一場，105學年菜鳥球季就與冠軍擦身而過的4名大四生周桂羽、容毅燊、簡家暐、黃建智，掙扎第4年就等本季這一刻，不容再搞砸，容毅燊將與輔大長人曾祥鈞3度對決，無論誰「配掉」誰，依然叫好叫座。

(中時 )