前天晚間第二班武漢台商包機終於返台，但卻傳出華航班機上有一名婦人因體溫過高，導致班機關艙門後又被打開，將婦人請回，今媒體報導原來是因該名婦人懷孕了，才會發現體溫過高，對此中央流行疫情指揮中心表示，前天其時並不知道該名婦人已懷孕。

醫福會執行長王必勝說，其實當時並不知道該名婦人已懷孕，就連該名婦人自己也不知道懷孕，因此就算當時華航班機上有一名婦產科名醫隨行，恐怕也很難一眼就看出婦人懷孕，但根據過去的經驗，人體在懷孕的狀況下，體溫確實會比較高，因此超過37度是可以被理解的。

(中時 )