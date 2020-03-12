今年就讀幼兒園大班的「小明」身高較同儕矮了些，且因他夜晚睡覺常發出劇烈鼾聲、頻繁夜尿，甚至多次抱怨怎麼都睡不飽，家人帶他就醫檢查，才發現是「小兒阻塞型睡眠呼吸中止症」導致，所幸經手術切除雙側扁桃腺及腺樣體，症狀大幅改善。

亞洲大學附屬醫院耳鼻喉部主治醫師許哲綸指出，小明長期張口呼吸、齒列咬合不正，且經家人觀察，發現他夜間睡眠時常翻來覆去、白天精神也不好，更有注意力不集中、過動情況；經學理檢查發現他顎扁桃體肥大貼近中線且鼻孔後鼻咽部幾乎被腺樣體佔據，確診為小兒阻塞型睡眠呼吸中止症。

許哲綸表示，小兒阻塞型睡眠呼吸中止症多發生於4至9歲孩童，典型症狀為打鼾、鼻塞、張口呼吸及夜尿等，近年來有研究指出此症狀與注意力不集中及過動症相關，通常第一線治療方式為切除雙側扁桃腺及腺樣體。

許哲綸強調，此手術切除療法為美國耳鼻喉頭頸醫學會建議，可同時治療合併過敏情況；若家長憂心孩子太少、不想開刀，則可選擇抗組織胺及短期使用類固醇鼻噴劑、或在睡覺時配戴陽壓呼吸器，但此治療方法效果有限、長期可能造成顱顏骨發育異常。也提醒家長注意孩子睡眠情況，若錯過7歲黃金治療期可能影響孩子聽力、智力等。

(中時 )