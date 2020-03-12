不少民眾、議員認為市府應該適度公開相關疫情資訊，安定民心。（吳康瑋攝）

疾管署確診地圖，基隆市從0變1，但市府面對議員詢問不願證實。（許家寧翻攝）

基隆防疫0確診淪陷失守，今引起市民恐慌，各地街頭出現排隊人潮搶口罩，有排隊長者氣說，到處都在傳基隆有確診，很怕是假消息，還是孫子去疾管署網站查才知道有1例，很氣市府到現在都不講，害她一直以為基隆很安全！

該名排隊的林姓婦人表示，市府到現在都不願證實確診相關資訊，唯一官方公開的資訊管道就只有疾管署的網站，她從網站首頁到「傳染病統計資料查詢系統」，就已經過了好幾個步驟，終於進入尋找疾病的頁面，洋洋灑灑出現多達72個欄目。

最誇張的是，疾病欄位竟然找不到官方稱呼的「武漢肺炎」或者是「新冠肺炎」，還是透過別人指點找到「全國嚴重性特殊傳染性肺炎」，並從地理分佈欄位確定基隆真的有確診，大呼不只老年人不會，就算年輕人也不一定會。

婦人指出，讓她疑惑的是「中央網站承認了、地方政府卻不認」，現在大家都在傳是哪個醫院、社區、職業，但是又很怕亂傳播消息挨罰，市府在防疫上應該盡量解除民眾的憂慮，看新聞市府不講相關資訊，任由市民自己猜，造成假消息滿天飛。

市議員宋瑋莉強調，衛生局再不適度公布資訊，只會害市民更加人心惶惶，更讓一堆人擠到藥局來搶口罩，在一片不知真假的謠言中保護自己，她呼籲林右昌，不要再隱藏消息了，盡快打破資訊不透明，把「知的權利」還給基隆市民。

(中時 )