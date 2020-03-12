美如何分州旅遊警示？陳時中：先視緊急狀態的州 16:002020/03/12 中時 林周義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （圖為第二批湖北台商包機10日深夜抵達桃園機場，旅客在機棚內接受檢疫的情況。圖／中央流行疫情指揮中心提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情在全球擴散，中央流行疫情指揮中心昨日表示，美國部分州屬疫情嚴峻，將考慮分州提升旅遊警示。指揮中心指揮官陳時中今表示，將從進入緊急狀態的州來做檢視。 陳時中，美國每百萬人確診數不高，人口很多，下一步要做的是分州分區域進行管制。指揮中心將根據客觀的數目來看，先從進入緊急狀態的州或區域做檢視。 被趕下機的婦人已懷孕 指揮中心事前並不知情 (中時 ) #陳時中 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #NCP #台灣 #緊急狀態 #旅遊警示 #美國 也許您會感興趣 推薦閱讀 華府失守 紐約州宣布緊急狀態 04:102020/03/09 國際大事 陳超明救陳時中「口罩老人做」 許常德直白嗆：暴露台人低能 09:442020/03/09 娛樂 陳時中證實包機已起飛 兩架抵台時間有一定間隔 14:202020/03/10 生活 一口氣接400餘名武漢台商 陳時中：檢疫量能擴張了 14:182020/03/10 生活 湖北包機檢疫結果 陳時中：11日公布 15:322020/03/10 生活 馬里蘭州進入緊急狀態 外交部提升旅遊警示 16:142020/03/10 政治 買台超狂建議「台灣美國商會」實替詐騙集團遊說 16:292020/03/10 國際 不停追問感染源在哪 陳時中：大家是福爾摩斯？ 17:382020/03/10 生活 陳時中太操勞有無「備位指揮官」 蘇貞昌：我有想但不太敢講 20:402020/03/10 政治 陳時中守護台人身影曝光 網友瞬間飆淚 15:242020/03/11 政治 生活熱門新聞 義大利零號病人是誰？不是陸客是他 - 生活 武漢包機18人拒檢真相 家屬：是不能上機 - 生活 彰化縣第一炮！30家醫院全面禁止探病 硬闖要罰1萬5 - 生活 WHO宣布新冠全球大流行 陳建仁冷回3個字 - 生活 預測新冠肺炎疫情 沈富雄點名這3人全錯了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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