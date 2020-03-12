新冠肺炎疫情在全球擴散，中央流行疫情指揮中心昨日表示，美國部分州屬疫情嚴峻，將考慮分州提升旅遊警示。指揮中心指揮官陳時中今表示，將從進入緊急狀態的州來做檢視。

陳時中，美國每百萬人確診數不高，人口很多，下一步要做的是分州分區域進行管制。指揮中心將根據客觀的數目來看，先從進入緊急狀態的州或區域做檢視。

(中時 )