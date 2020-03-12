一大早雨剛停，便有不少民眾到場排隊。(新竹林管處提供／巫靜婷苗栗傳真)

民眾換苗熱烈。(新竹林管處提供／巫靜婷苗栗傳真)

今天是植樹節，林務局新竹林管處大湖工作站與泰安鄉公所合作，12日上午深入苗栗泰安發送千株樹苗，民眾憑2張發票即可兌換1株苗木，樹苗品種包含山櫻花、含笑花、台灣櫸、相思樹共4種，山上天氣雖然溼冷，兌換人潮仍踴躍，大湖工作站也趁著排隊空檔，向民眾宣導石虎保育觀念。

3月12日為植樹節，新竹林管處大湖工作站主任朱劍鳴指出，往年植樹節贈苗活動都是辦在熱鬧的市街，今年考量山區民眾也有苗木的需求，與泰安鄉公所合作，在上午9點辦理「森活大樹聚」贈苗活動，民眾參與熱烈，所有苗木1小時內就贈送完畢。

大湖工作站表示，原鄉部落也有綠化及造林需求，今天贈送的山櫻花、含笑花是民眾很喜歡的綠美化植栽；台灣櫸及相思樹則是材質優良的造林樹種，每個人持2張發票就能依自己的需求選擇苗木的種類。

民眾等待時聆聽石虎保育宣導。(新竹林管處提供／巫靜婷苗栗傳真)

民眾兌換苗木大排長龍，大湖工作站妥善利用民眾排隊等候的時間，向民眾宣導石虎保育觀念及救傷通報等資訊，讓更多民眾充分了解珍貴的保育類動物「石虎」生態；另外，贈苗活動中也邀請泰安衛生所到場辦理衛教宣傳，特別針對當前新冠肺炎病毒進行解說，配合打卡送小禮物吸引民眾參與互動。

(中時 )