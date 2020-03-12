美國影星湯姆漢克斯（Tom Hanks）和妻子麗塔威爾森（Rita Wilson）驚傳確認感染新冠肺炎，掀起全球影迷關注。民進黨立委林楚茵在立院質詢時，口誤將湯姆漢克誤稱為湯姆克魯斯（Tom Cruise）確診。事後，她趕緊在臉書道歉。

林楚茵在臉書貼文表示，「本席向所有喜歡湯姆克魯斯的影迷道歉，是湯姆漢克斯染上武漢肺炎，我在質詢的時候口誤惹，此湯姆非比湯姆，拍謝啦，願大家平安」。

湯姆漢克斯正在澳洲拍戲，證實夫妻兩人已經確診新冠肺炎，目前兩人會在家隔離，表示會堅守相關規定。

網友們則笑說，「沒關係，起初看新聞我也以為是『韓特』出事了，因為後面有寫澳洲，哈哈」、「避免凸槌∼只要想想3線姨、8G婆」、「委員，您累了嗎？（快閃）」、「說錯話，馬上道歉，是個好委員」、「浩劫重生VS.不可能的任務。」、「沒有喝蠻牛喔。」

(中時電子報)