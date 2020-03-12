《韓股》韓股收跌3.87％，創4年半新低 15:572020/03/12 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 世界衛生組織（WHO）宣告新冠狀病毒疫情進入「全球大流行」，以及美國宣布對歐洲實施旅行禁令，令投資人對新冠肺炎疫情造成的經濟衝擊更加擔憂，周四南韓KOSPI指數收跌3.87%，為1,834.33點，創下2015年8月24日以來的4年半新低，盤中一度暴跌5.23%。今年以來，韓股已經下跌16.53%。外資今日大舉賣超韓股8952億韓元。韓元急貶1.12%，收在1,206.5兌一美元。 (時報資訊) #韓股 #收跌 #新低 #一美元 #世界衛生組織 也許您會感興趣 推薦閱讀 《半導體》台積電創今年新低，市值跌落8兆元 10:172020/03/09 財經 恆生指數低開1,012點 創逾半年新低 10:212020/03/09 財經 《韓股》政府限制賣空，韓股跌幅收斂 12:332020/03/10 財經 《韓股》政府防堵空方狙擊，韓股反彈漲0.42％ 15:572020/03/10 財經 《業績-半導體》聯發科2月營收創近1年新低，Q1財測達陣要很努力 17:562020/03/10 財經 金融海嘯以來單月新低 工具機出口值重摔 04:102020/03/11 財經要聞 賣不到2千億 壽險前二月保費 創四年新低 04:102020/03/11 金融．稅務 《韓股》懷疑美救經濟能否加惠亞洲，韓股跌1.46％ 12:162020/03/11 財經 《韓股》國內疫情回溫、美股期貨重挫，韓股收跌2.78％ 16:142020/03/11 財經 《韓股》疫情進入大流行＋美股期貨暴跌，韓股重挫逾4％ 11:422020/03/12 財經 財經熱門新聞 19天墜熊市…美股多久逃離「熊掌」？專家給了答案 - 財經 川普驚爆這句話 嚇慘！美期指又閃崩逾千點 - 財經 外資大逃殺！台股終場狂瀉471點 明10400剉咧等 - 財經 - 工商 鍾南山：6月可以期待結束疫情 - 財經 - 工商 台股殺不下去 散戶能接？專家1句忠告救人 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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