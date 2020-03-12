世界衛生組織（WHO）宣告新冠狀病毒疫情進入「全球大流行」，以及美國宣布對歐洲實施旅行禁令，令投資人對新冠肺炎疫情造成的經濟衝擊更加擔憂，周四南韓KOSPI指數收跌3.87%，為1,834.33點，創下2015年8月24日以來的4年半新低，盤中一度暴跌5.23%。今年以來，韓股已經下跌16.53%。外資今日大舉賣超韓股8952億韓元。韓元急貶1.12%，收在1,206.5兌一美元。

(時報資訊)