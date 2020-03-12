自新冠肺炎爆發至今，人流驟減、商圈冷清重傷零售實體通路業績，網家(8044)旗下PChome商店街今天率先推出「實體店紓困轉型e專案」網路開店振興計畫，只要全台中小企業擁有實體店面符合條件，即可申請此網路開店專案，補助前6個月交易0％成交費。

行政院主計處指出，2月台灣消費者物價指數為102.16％，與前期相比降低1.08％，顯見在疫情持續威脅、經濟活動減緩的狀況下，消費者也持續減少購物的需求。

商店街營運長黃淑琳表示，自2月以來疫情持續蔓延，影響全台消費者出門意願，其中以實體店、餐飲與服務業者受到影響最嚴重，為了協助中小企業能挺過這次的難關，PChome商店街祭出3大方面紓困振興專案，從開店費用補助、銷售成交補助、到實體店家系統教育訓練等都傾力相挺，並提供補助6個月成交費0％，大力輔導實體店家快速投入網路市場，降低商圈人流驟減影響。

為了讓實體線下的店家能快速移轉至線上網路開店，自3月12日起至4月30日止起符合擁有實體店面條件的店家，即可申請商店街「實體店紓困轉型e專案」，開店一次性費用10,000元，大幅降低店家進入門檻，用最低成本投入宅經濟市場；銷售成交上，補助前6個月0％免抽成，無論營業額高低，都不再收取額外成交手續費幫助受疫情衝擊的實體店家度過難關。系統教育訓練上，實體店家轉型e化可快速透過商店街線上影音系統輔導或專人諮詢，立即享有平台大流量、各項網店必備的金物流系統與行銷工具，得以迅速招攬網路買家目光與消費，降低人流商務損失。

(時報資訊)