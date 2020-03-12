美吉吉-KY(8466)台南新廠今日動土，董事長陳本源說，為集團下階段發展打好基礎，投資約25億元，在台南科技工業區投資設立SPC(Stone Plastic Composite)石塑地磚生產線，目標明年首季新廠產能步入量產階段，打造下波成長營運引擎。

美(吉吉)台南新廠占地約7,800坪，將興建地上兩層，面積約13,000坪的自動化廠房。陳本源說，返台設廠的最大目的，就是要分散產能、擴大全球業務接單佈局。2018年美中貿易戰開打後，高額的關稅及美中兩強角力帶來市場高度不確定性，再加上，今年初新冠肺炎疫情蔓延，引發大陸供應鏈一夕間斷鏈風險，突顯分散產能實已刻不容緩。

據專業研究機構Regal Intelligence最新報告指出，全球石塑地磚市場的規模，將自2018年約192億美元，成長至2025年約469億美元，平均年複合成長率高達13.6%。於各個地板類別中，石塑地磚市場成長最快，尤其近年快速崛起的SPC石塑地磚，受惠其耐潮濕、耐溫差、耐刮耐壓、好清理、施工方便等優勢，加上產品具備良好性價比優勢，近年來受到商用及家用市場的廣泛採用，已成為歐美國家地板市場的當紅產品。

美(吉吉)說，儘管台灣直接人力成本較大陸高，台南新廠規畫將使用最新生產設備，生產耗能少，可有效提升生產效率，有助於縮短台南新廠SPC產線學習曲線爬升所需的時間。此外，亦將透過「產能規模化、設備自動化、產品規格簡單化」策略，提高人均生產力及設備產能稼動率，有望在整體生產規模經濟展現下，提高競爭力，並增加營運成長空間。

(時報資訊)