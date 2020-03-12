中信金(2891)今舉行法說會，中信金去年每股稅後盈餘（EPS）為2.16元，對於股息政策，中信金財務長暨發言人邱雅玲表示，仍將維持5成的配息率，現金股息殖利率會在4%以上。

中信金總經理吳一揆認為，FED下周有機會再降息2碼，若FED再度降息，台灣央行也會有壓力，估將降息1碼。

中信金也預設了3種可能的情境：情境一、新冠疫情在3~4月就受控制，則中信金核心業務受到的影響就會很有限，景氣將呈V型反轉。情境二:若疫情6月才受控制，負面影響會較大，景氣呈U型反轉。情境三:若疫情到年底才受到控制，那就會面臨壓力測試。

對於全球央行降息是否會衝擊中信金的獲利，邱雅玲表示：若以全部的外幣來看，降息1碼對中信銀淨利差會有1個基本點的下滑，以目前4兆新台幣的外幣資產計，一年影響數約4億新台幣。而若台灣央行降息半碼，則對中信銀的淨利差有2個基本點的影響數，一年約8億元的新台幣，換言之，央行降息對中信銀的獲利影響較大。

(時報資訊)