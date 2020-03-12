為加強防堵新冠肺炎疫情，彰化縣政府中央、地方協力防疫，提出七大策略，繼日前實施102家老人日照機構探視限制後，12日起彰化縣30家醫院，包括上千家中、西
、牙醫診所也一律全面禁止探病了，加護病房、安寧病房等具特殊探視需求之病房，經醫師醫療專業同意者除外。
「都不能探病了？」彰化縣衛生局長葉彥伯表示，探病和陪病不一樣，住院患者的住要照顧者陪病是可以的，11日已經邀集各醫院，針對院內之動線管制、分艙分流、及檢疫特區之規劃，進行研商，並邀請黃伊文副指揮官及疾管署中區分署賴珮芳科長出席指導。
彰化縣衛生局提出七大防治策略，包含專責應變醫院清空收治準備、依生活圈設置八大疫病專區／特診、設置專責集中檢疫．隔離所、基層醫院輕症重症分流、日常就醫之保全與維持 通訊與遠距醫療、高風險團體／場所之感染控制及健康管理、社會距離之社區防護網及宣導等。
葉彥伯表示，輕重症分流及疫病專區之執行，需要同時對民眾出入醫療院所之身分、動線同時管制，12日起，公布醫療院所感染管制四大措施，呼籲民眾進出醫療院所務必配合：
1. 各醫療院所一律全面停止探病。惟加護病房、安寧病房等具特殊探視需求之病房，經醫師醫療專業同意者除外。
2. 進出各醫療院所，未戴口罩者，禁止進入。
3. 進出各醫療院所，需提供確認感染風險所需之證件包括健保卡或身份證等證件。
4. 進出各醫療院所，需依醫療院所規定之動線及出入口進出。
衛生局提醒減少不必要進出醫院疫保護自己及大眾，如有探病需求可以採取視訊方式關懷親友，違反者依違反傳染病防治法第37條，最高裁罰1萬5000元。
(中時 )
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