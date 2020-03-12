立法院內政委員會今日初審通過總統副總統、公職人員選罷法部分條文修正草案，未來投票時，身障者可由「親友」陪同協助投票，民眾投票時可帶6歲以下兒童進投票所。

國民黨立委陳玉珍等18人提案連署修法，投票民眾若為身障者，得由「家屬」協助將修正為「親友」，並可透過眼同協助或代為圈投。另為便利孩童家長投票，提案修法讓民眾可攜其幼兒進入投票所。

民進黨立委趙天麟等25人，也同樣提出讓民眾可帶小朋友進投票所的修法草案。經過討論後，最後由內政部提出公職人員選罷法第18條及第57條、總統副總統選罷法第14條及第53條修正草案。

公職人員選罷法第18條主要修正條文內容為，未來身心障礙者進入投票所，得由家屬或陪同一人在場。第57條主要修正條文內容為，未來投票民眾可帶6歲以下幼童進入投票所。而總統副總統選罷法第14條及第53條修法內容及精神，比照辦理公職人員選罷法。

(中時 )