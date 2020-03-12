108學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開一級決賽將於下周末於台北小巨蛋進行，因為新冠肺炎疫情，仍舊不開放球迷進場觀賽，先透過男子組4強分析了解一下輔仁大學戰力。

輔仁大學男籃隊隊史6度拿下UBA公開男一級冠軍，僅次於北市大前身台北市立體育學院的12冠，不過上次封王已經是96學年度往事，本季前帶兵33年的傳奇教練劉俊業逝世，球隊再闖4強，都帶著重返冠軍榮耀的心情一拚。

輔大本季預賽第3戰飲恨衛冕軍健行科技大學之後拉出11連勝紅盤，陣中今年入選中華隊亞洲盃男籃資格賽隊員的長人曾祥鈞，搭配本季大一菜鳥喬楚瑜及吳沛嘉形成「三塔」，穩固輔大禁區戰力，曾祥鈞本季不但是新科得分王，平均12.7籃板、1.7阻攻的禁區霸氣，同樣宣示最後一季UBA，與隊上另兩大四生吳季穎、劉揚，都不想留遺憾。

準決賽輔大再逢這兩季兩度被他們中斷連勝2次的宿敵台灣師大，輔大尋求踏循義守腳步，希望連兩季上演UBA「老四傳奇」，爭取冠軍賽門票。

(中時 )