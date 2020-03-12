房仲業龍頭信義房屋(9940)今(11)日舉辦線上法說會，2019年度合併營收為124.38億元、營業淨利19.72億元，每股盈餘1.71元。而董事會通過擬配發每股現金股利1.20元，預計於2020年股東常會通過，展望今年房市，信義認為，目前雖有2019新型冠狀病毒疫情的干擾，但整體而言，長期低利環境，以及資金充沛，房市仍是朝著健康的方向發展。

信義房屋個體營收表現為94.76億元，較2018年成長20%，營業淨利17.25億元則較2018年年成長30%；由於信義房屋大陸不動產開發事業上海「信義嘉庭」案已進入銷售尾聲，而其他建案則陸續於2019年下半年啟動預售、尚未交屋，因此2019年度合併營收主要來自仲介及代銷相關事業單位。

信義房屋指出，2019年度台灣經濟成長率約為2.71%，居亞洲四小龍之首，加上家庭戶數仍持續緩步增加，帶動民眾購屋自住的剛性需求不墜，2019年度全台買賣移轉棟數持續回升至30萬戶，年增8.03%。

依信義房屋調查顯示，民眾購屋信心的確進一步回溫，回到近6年最佳的狀況，房市仍會是自住穩定回流的一年。展望2020年，由於總統連任、相關房市政策預計將延續，同時因中美貿易戰及政府政策引導促進資金回台，加上長期間的低利環境，整體市場仍將資金充沛，目前雖有2019新型冠狀病毒疫情的干擾，但整體而言，長期的房市仍是朝著健康的方向發展。

而不動產開發事業部分，信義房屋將於2020年度致力於上海「信義嘉庭」案餘屋銷售及無錫「山水嘉庭」案預售工作的推展，並落實工程品質與進度的掌握。至於台灣部分，新北市板橋江翠案，信義「嘉和.」則將持續預售工作的推動；此外，同樣該區的信義「嘉品」案已於今年初取得建照，也將陸續開始進行營造工程，將視信義「嘉和.」案銷售進度而機動調整預售時程。

(文章出自富比士地產王)

(中時電子報)