警方查扣剛領得的8萬多元現金。（警方提供／陳鴻偉台北傳真）

41歲林姓女子婚後辭去工作帶小孩，日前二度求職當起詐騙車手，因表現老實可靠，半年內就晉升成「車手頭」，日前她在公館「監工」，等下線車手領錢給她時，當場遭警方逮捕，林女擔心事情曝光，不斷拜託：「可以不要通知家裡人嗎？」

中正二警方日前在公館商圈巡查時，發現47歲陳女連續在3個不同的ATM領錢，直覺認為是提款車手，經暗中跟監，發現陳女總共領了8萬多元，接著走進附近小巷，在陳將錢拿給林姓車手頭時，當場將兩人逮捕。

兩人一度辯稱是債務往來，但無法解釋身上的金融卡及人頭手機來源，最後只好坦承受僱詐騙集團，負責提款、收錢，林女則是負責監看、統收的車手頭。

林女辯稱這是她婚後為了貼補家用，原本是在餐廳工作，後因不景氣餐廳裁員，又透過網路找工作，陰錯陽差才加入詐騙集團，警方在兩人身上陸續起獲剛領得的現金8萬多元、金融卡和行動電話，林女非常擔心被家人知情，一直詢問如何是好，警訊後被依詐欺罪送辦。

(中時 )