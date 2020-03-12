花旗集團於日前得到《財資》（The Asset）Triple A 2019年亞洲最佳銀行大獎（Best Bank Award）；無獨有偶，花旗台灣亦於去年底拿下台灣最佳國際銀行（Best Bank - Global）的殊榮，展現花旗在2019年無論在台灣或是亞太區都表現亮眼。

花旗集團已連續19年獲頒《財資》亞洲最佳銀行大獎。《財資》表示：「花旗持續在營運的各個市場穩健增長，維持亞洲最佳銀行的榮耀。」

花旗亞太區執行長Peter Babej指出：「亞太區為花旗集團一個關鍵的策略重點，我們感謝《財資》雜誌表揚區域內的傑出團隊。我們2019年亮麗的表現來自於一直致力於為客戶提供最佳的協助。以客戶為中心仍然是我們在2020年及未來的核心承諾，我們將持續為花旗帶來獲利增長。」

花旗台灣於去年底也一舉拿下《財資》Triple A 2019台灣「最佳國際銀行」、「最佳企業金融與機構法人」、「最佳併購銀行」及「最佳企業債券」等四個大獎；也是花旗台灣連續第17年奪下「最佳銀行」、連續第5年「最佳企業金融與機構法人」的殊榮。

花旗(台灣)董事長莫兆鴻表示：「2019年不是容易的一年，全球地緣政治充滿不確定性，美中貿易爭端懸宕，但花旗(台灣)稅前盈餘較前一年成長13％，2019年稅前盈餘（EBIT）達新台幣146.72億元，為自2013年以來表現最好的一年。能有如此優異的成果，歸功於花旗台灣所有同仁的貢獻及努力。｣

他進一步指出：「2019年是花旗在台灣第55年，花旗持續實踐「成為客戶的最佳夥伴」的策略。在企金業務上維持一貫的動能，持續透過交流及研討會深化客戶關係。無論協助客戶財務規畫、併購或保管銀行業務，屢獲專業機構的肯定。消金業務去年亦表現亮眼。我們陸續推出花旗現金回饋PLUS御璽悠遊聯名卡、「花旗全球外幣通」，並於年底將彰化分行升級為智慧銀行，帶給消金客戶最優質的服務，最好的產品。｣

(中時 )